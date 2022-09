VIDEO. Yannick Bestaven de retour à La Rochelle avec son nouveau bateau

Le revoilà sur les flots. Après plusieurs mois à concevoir et bâtir ce nouveau bateau avec ses équipes, Yannick Bestaven l'a rapporté dans son port d'attache de La Rochelle. Il a franchi l'écluse du bassin des chalutiers peu avant 9h. Un grand moment pour lui, et pour les Rochelais.

Cet immense mât rouge trône désormais dans le bassin des Chalutiers (juste devant les locaux de France Bleu La Rochelle). Difficile de louper le bateau, avec ses foils verts, et cette coque noire, brillante, où l'on peut lire "Maître Coq". Cet Imoca est donc un "Maître Coq", cinquième du nom. Et depuis ce samedi 3 septembre, les Rochelais ont la chance de pouvoir le découvrir, alors qu'il y a encore une semaine à peine, il était en chantier, à l'abri des regards.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour l'occasion, quelques curieux avaient mis le réveil un samedi matin, des passionnés pour la plupart. Yannick Bestaven a été ému de voir qu'on l'attendait. _"_C'est important pour moi de partager mon rêve avec eux" a-t-il commenté au micro de France Bleu La Rochelle. Il a passé ces dernières 24h à la barre de son nouveau compagnon, livrant ces premières impressions : "Il se comporte très bien, les automatismes sont vite revenus."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Maintenant, Yannick Bestaven va devoir apprivoiser "la bête", en faisant des sorties en mer quotidiennes. Cet Imoca est différent du précédent, équipé des dernières technologies. Le cockpit par exemple : "Je suis bien protégé, je peux beaucoup manœuvrer sans se mettre en danger, et vu la vitesse que peut atteindre le bateau c'est important". Car des échéances arrivent vite. Il y a la route du Rhum début novembre (départ le 6 de St-Malo, destination la Guadeloupe). Il va d'abord devoir aller chercher la qualification. Et puis ensuite, il y aura bien sûr le prochain Vendée Globe, où il devra défendre son titre, dans ce bateau conçu pour.