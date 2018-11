VIDÉOS - Armel Tripon remporte la Route du Rhum en Multi 50 sur le bateau mayennais Réauté Chocolat

Armel Tripon a remporté, tard jeudi soir, la Route du Rhum 2018 dans la catégorie des Multi 50, sur son bateau mayennais Réauté Chocolat, après 11 jours 7 heures et 32 minutes de course.

Château-Gontier, France

C'est fait ! Armel Tripon remporte la Route du Rhum 2018 dans sa catégorie, celle des Multi 50. C'est la première fois qu'un bateau mayennais remporte cette course. Armel Tripon accroche donc la troisième place de la course, derrière les deux grands héros de cette 11e édition, Francis Joyon et François Gabart.

[🚨 FLASH ARRIVÉE]

En #Multi50, @ArmelTripon est le premier à franchir la ligne d'arrivée dans cette catégorie (et le 3e au scratch de la #RDR2018 ) ‼️

Il a franchi la ligne à 16h 32min 40sec après 11 jours et 7 heures de mer et une moyenne de 16,80 noeuds... pic.twitter.com/KbhmFFN46L — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) November 15, 2018

Après 11 jours 7 heures et 32 minutes de course, Armel Tripon accroche la troisième place toutes catégories confondues de cette 11ème édition de la Route du Rhum, derrière Francis Joyon et François Gabart sur Ultim.

"Cette troisième place est barge. Il y a deux Ultimes devant et un tout petit Multi 50 sur le podium. Celle-là, elle restera. C'est magnifique. C'est juste dingo de se dire que c'est sur ces petits bateaux car quand on est au large là-dessus, on n'en mène pas vraiment large parfois. Réussir à être sur la troisième place du podium c'est incroyable", s'est réjoui Armel Tripon à l'arrivée, fatigué mais avec un grand sourire.

C'est fait ! @ArmelTripon remporte la @routedurhum dans la catégorie @Multi50 et monte sur la 3e marche du podium au scratch ! Bravo Armel !! pic.twitter.com/Q5jwpCiAlh — Team Réauté Chocolat (@TeamREAUTECHOCO) November 15, 2018

"On a poussé un peu loin sur des bateaux assez fatigants nerveusement, exigeants, enfin si on veut les faire avancer vite. Ces derniers jours on a eu des conditions vraiment pas faciles. Cette dernière nuit, je ne savais plus du tout où j'habitais. Je ne sais même plus ce qu'il s'est passé. Un trou noir pendant quelques heures, avec l'impression d'avoir du monde à bord. Je me demandais ce que je faisais là, c'est assez curieux", a-t-il raconté.