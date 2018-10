Saint-Malo, France

Route du Rhum | "Tout est parti d'une discussion entre copains"

Nous sommes à la fin des années 70, la consommation de rhum diminue en France. Alors on cherche des idées pour valoriser la filière.

Un jour de 1975, deux amis discutent en déjeunant. L’un d’entre eux s’appelle Florent de Kersauson, le frère d’Olivier. L’autre, s’appelle Bernard Hass. Il est secrétaire général du syndicat des producteurs de sucre et de rhum des Antilles. C’est lors de cette rencontre qu’est lancée l’idée de créer une course à la voile.

A l’époque, les organisateurs de la transat anglaise avaient décidé de limiter la taille des bateaux à 56 pieds (17m). Une décision qui passe mal chez les "voileux". Alain Colas par exemple avait expliqué qu'il n'est "pas intéressé par la nouvelle transat si les gros voiliers sont interdits ". Mais pour lancer une course à la voile de cette importance, il faut de l’argent. Le projet est soumis à Eric Tabarly mais le navigateur refuse. Pour lui, il y a déjà assez de courses au large.

Florent de Kersauson et Bernard Hass soumettent l’idée à Michel Etevenon. L’homme n’est pas un marin. C’est plutôt un personnage de music-hall, impresario, chargé de promotion à l’Olympia dans les années 60. C’est aussi le publicitaire de Kriter, sponsor d’Olivier de Kersauson. Séduit par le projet, la première Route du Rhum prend la mer en 1978.

Les grandes histoires de cette course en solitaire

La Route du Rhum c’est tout d’abord l’exploit de Mike Birch. Le cavalier de rodéo est le premier héros de cette course légendaire. Nous sommes le 28 novembre 1978. Le navigateur Canadien, à bord de son petit trimaran jaune “Olympus" entre dans l'histoire de la voile en gagnant la première route du Rhum.

Mais cette première Route du Rhum est aussi marquée par la disparition d’Alain Colas. Manureva ne répond plus.

Depuis le 16 novembre, le navigateur ne donne plus de signe de vie. Son "bateau fantôme", un trimaran de 20 m, né symboliquement quelques années plus tôt sous le nom de "Pen Duick IV"a disparu. Mais "Où es-tu Manureva ?". "Et si Manureva était sur les rives de l’Alsaska, dans un mouillage de Nouméa ou une crique de Cuba ?" s’interroge ds une chanson culte Alain Chamfort. Ce bateau avait pour marraine Jane Birkin. Depuis ce 16 novembre 1978, la légende Alain Colas hante toujours les mers.

En 1982, ils sont 52 skippers à prendre le départ. Une année marquée notamment par les progrès techniques. Pour la 1ère fois, tous les bateaux sont équipés de balises Argos. Il est donc plus facile de suivre la progression des bateaux et de déceler les avaries éventuelles.



Quatre ans plus tard en 1986, une autre disparition hante la Route du Rhum. Cette année-là, ils sont 33 à tenter la traversée. Mais il fait un temps de chien. Les dépressions se succèdent. "Royale" le maxi catamaran de 26 m chavire dans la tempête. Loïc Caradec disparaît en mer.

1990 est l’année d’une femme. Une navigatrice qui devient la "fiancée de l’Atlantique". A Pointe-à-Pitre, Florence Arthaud entre dans la légende. Elle est la première femme à s’imposer, seule face à l’océan et une meute de poursuivants.

En 2002, c’est l’année de tous les records. 58 concurrents sont au départ, mais 28 finissent la course, seulement trois sur 18 arrivent aux Antilles dans la classe reine des 60 pieds multicoques. C’est une dépression très creuse qui est à l’origine de l’hécatombe.

2006, Quatre ans plus tard, Lionel Lemonchois survole l’Atlantique. Le marin pulvérise le record de l'épreuve détenu par Laurent Bourgnon de plus de quatre jours. (7 jours, 17 heures, 19 minutes).

L'édition 2010 de la Route du Rhum est marquée par la victoire de Franck Cammas. Son Groupama 3 de 31,50 mètres entre dans la légende mais ne bat pas le temps de référence en mettant 9 jours 3 heures et 14 minutes pour traverser l'Atlantique. Cette victoire est une façon pour Franck Cammas de célébrer à sa manière le retour des géants de la course au large.

Lors de la dernière édition en 2014, 91 voiliers sont réunis sur la ligne de départ. C’était un record. La course est remportée par un navigateur qui s’était pourtant engagé à la dernière minute : Loïck Peyron arrive en Guadeloupe en 16 jours, 15 heures, 8 minutes et 32 secondes.

