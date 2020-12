VIDÉOS : les naufragés du Vendée Globe

Il a été récupéré sain et sauf par Jean Le Cam. Kevin Escoffier a vécu un sauvetage aux allures de miracle mardi. Son bateau, PRB s'est coupé en deux. Jean Le Cam (Yes We Cam!) a pu le récupérer. Kevin Escoffier n'est pas le seul naufragé depuis la création de la course.