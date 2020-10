Virtual Regatta : déjà près de 80 000 inscriptions pour le Vendée Globe virtuel

Alors que les 33 concurrents du Vendée s'élanceront des Sables-d'Olonne, le 8 novembre prochain, une autre course partira en même temps, une course virtuelle, organisée par Virtual Regatta. Il y a quatre ans, cette course avait réuni 450 000 participants. "Là, on doit être entre 70 et 80 000 inscrits ce qui, à deux semaines du départ, est énorme" dit le créateur de Virtual Regatta. Philippe Guigné espère cette année entre 500 000 et un million d'inscrits.

Des sensations de plus en plus réalistes

Parmi les nouveautés cette année, il y aura plus de 3D. "On favorise de plus en plus l'immersion dans le jeu pour avoir des sensations de plus en plus réalistes. "Quand on s'inscrit, on est comme dans un drone et on atterrit sur les Sables d'Olonne et on peut choisir son bateau" explique Philippe Guigné. Parmi les autres nouveautés de cette édition 2020, Virtual Regatta développe les interactions sociales avec la possibilité d'envoyer des messages aux amis ou d'organiser des régates en team avec un sous-classement. Comme pour les éditions précédentes, tout le monde peut jouer. C'est gratuit avec la possibilité d'acheter des options, des voiles par exemple, pour améliorer sa performance. Il y a 4 ans, c'est un australien qui avait remporté ce Vendée Globe virtuel, suivi d'un néo-zélandais, et d'un français de Brest.