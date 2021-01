Virtual Regatta : le Drômois Jean-Claude Goudon remporte le Vendée Globe virtuel

"Je suis extrêmement heureux, s'exclame Jean-Claude Goudon, à l'annonce de sa victoire ce samedi midi. Le Vendée Globe, même virtuel, est une course très difficile. Elle demande du temps, de l'énergie, de la réflexion et de la chance", complète le Drômois, originaire de Montélier.

Passionné de voile, il a mis 68 jours, 22 heures et 16 minutes pour faire le tour du monde derrière son écran d'ordinateur. "Je n'ai pas été très disponible pour mes proches ces dernières semaines, confie Jean-Claude Goudon. Même le soir de Noël, j'ai dû m'éclipser pour revoir ma trajectoire sur la course", raconte-t-il, amusé. Il faut rester à l’affût des prévisions météo, réactualisées toutes les six heures. Le Drômois peut donc enfin s'accorder une vraie pause, mais il compte repartir en mer très rapidement, et la vraie, cette fois.