Virtual Regatta Vendée Globe : le bateau France Bleu Poitou termine 285e

Près d'un million d'inscrits au départ de ce neuvième Vendée Globe Virtuel, et le bateau France Bleu Poitou mené par Emmanuel Moreau s'est illustré.

Après soixante-huit jours d'un tour du monde éprouvant où il a fallu parfois prendre des risques, le météorologue, chroniqueur et consultant météo pour France Bleu Poitou a réalisé une course de très haut niveau. Il termine à une très belle 285e place.

Un pari payant dans les ultimes heures de la course

Mercredi dernier, le 13 Janvier, Emmanuel Moreau pointait à la 16100e place après une erreur stratégique. Dans les ultimes jours de course, le météorologue a tenté un coup de poker qui s'est avéré payant. Son retard sur le peloton de tête a fondu si bien qu'il a gagné plus de 15000 places en 24h ! 390e le 14 Janvier, 290e le 15 Janvier et enfin 285e à l'arrivée, à seulement 34 minutes du vainqueur.

Le chrono précis est le suivant : 68 jours, 22 heures, 50 minutes et 11 secondes.

Prochain objectif pour Emmanuel Moreau et le bateau France Bleu Poitou, la transat Jacques Vabre qui aura lieu en octobre prochain.