DIRECT - Vendée Globe : vivez la remontée du chenal et le départ comme si vous y étiez

Ce dimanche à 13h02, 33 marins prendront le large pour le Vendée Globe. Un départ à huit clos en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus. Suivez en direct la remontée du chenal et le départ de ce 9e tour du monde à la voile en solitaire sans escale et sans assistance avec France Bleu.

Les équipes de France Bleu sont mobilisées pour vous faire vivre le départ de la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Tout au long de la matinée, suivez le départ des skippers du ponton, la remontée du chenal puis le départ pour l'aventure à 13h02.

Une 9e édition sans public

Initialement, pour le départ de cette nouvelle édition du Vendée Globe, une jauge de 9.000 personnes avait été imaginée le long du chenal, mais les nouvelles mesures de confinement liées à l'épidémie de coronavirus ont changé la donne. Le départ se déroulera sans public.

Avant le grand départ vers le grand large, les 33 skippers vont quitter les pontons et remonter le chenal. Un moment habituellement très émouvant pour saluer les marins avant leur départ vers l'aventure. Mais cette année le contexte est particulier.

Dès 8h15, c'est Armel Tripon (L'Occitane en Provence) qui sera le premier à quitter le ponton du Vendée Globe. Toutes les 4 minutes, un nouveau bateau larguera les amarres devant un public extrêmement restreint : seuls six membres de la famille des skippers et quelques membres de l’organisation seront autorisés à être sur le ponton.

Un départ ensoleillé mais une première nuit musclée

Les 33 IMOCA quitteront le ponton de Port Olona sous un ciel clément avec des températures agréables. Le départ devrait être aussi rapide que spectaculaire, avec une quinzaine de nœuds de vent de sud-est 5 (un peu plus de 27 km/h) qui propulsera rapidement les bateaux vers une bouée de dégagement située à 7 milles de la ligne (11 km).

Les marins largueront les amarres cap à l’ouest dans une mer pas trop formée. Mais dès les premières heures, il faudra aller chercher un premier front au large des côtes françaises, dans un vent forcissant jusqu’à 25/30 nœuds (environ 50 km/h) avant la bascule du flux au nord-ouest, dans la deuxième partie de nuit de dimanche à lundi. Des changements d’allure, de régime et de voiles seront donc au menu de la première nuit de ce 9e Vendée Globe. Le moins que l'on puisse dire c'est que les marins n’auront pas beaucoup de temps de se reposer.

Six femmes dans la course

Parmi les 33 skippers, 18 débutants mais aussi six femmes et onze marins non français. Pour la plupart, cela fait quatre ans qu'ils se préparent à cette course mythique. Leur objectif est de faire bien mieux que le précédent vainqueur, Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), victorieux en 74 jours.

Dans la flotte, une armada de bateaux dernière génération. 19 seront équipés de foils, capables de voler au-dessus de l'eau.

Parmi les favoris, on retrouve Jérémie Beyou (Charal), 3e de la dernière édition, mais aussi le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss) et le jeune loup Charlie Dalin (Apivia).

Leur préparation a été perturbée en raison de la crise sanitaire.

Après avoir été confinés, les 33 concurrents sont revenus aux Sables d'Olonne vendredi. Ils ont tous passé un test PCR. Ils ont tous été testés négatifs au coronavirus.

Habituellement, ce sont environ 2,25 millions de personnes qui affluent sur les pontons des Sables durant plusieurs semaines dans le village. En 2016, plus de 300.000 personnes avait assisté au départ et à la remontée du chenal, large de 80 mètres.