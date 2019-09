Voile - Alexis Loison et Fred Duthil vainqueur du Tour de Bretagne sur Région Normandie

Les skippers normands Alexis Loison et Frédéric Duthil ont remporté ce samedi le tour de Bretagne à la Voile. Ils s'imposent au terme des six étapes. C'est la première victoire du nouveau bateau de la région Normandie.

Caen, France

A l'issue d'une sixième étape stressante, Alexis Loison et Frédéric Duthil ont remporté ce samedi le Tour de Bretagne à la voile en devançant au général le voilier du duo Gildas Mahé et Morgan Lagravière.

Leur 11eme place de la dernière étape a été suffisante. Il ne fallait pas que plus de six bateaux s'intercalent entre eux et leurs adversaires.

"Cela a été une dure dernière étape parce qu'Il n'y avait pas trop d'écarts en points avec nos adversaires, explique le skipper du bateau Région Normandie Alexis Loison. En plus la météo et le vent était très changeant. Pendant 90% de la manche, on était juste à côté d'eux, on les contrôlait. Il n'y avait pas de soucis et puis à 500 mètres de l'arrivée le vent s'est complètement écroulé et ils se sont échappés et on réussi à intercaler des bateaux entre eux et nous. On a énormément stressé parce qu'au final cela s'est joué sur le fil."

Alexis Loison remporte cette dernière course de la saison avec son maître-voilier Alexis Duthil. Elle vient récompenser une longue saison à bord du tout nouveau bateau de la région Normandie.

"On est super content avec Frédéric d'accrocher ce tour de Bretagne là à note palmarès. Je suis très content d'offrir ce titre à la région Normandie. C'est ma première victoire sous leur couleur? J'ai vraiment hâte de réembrayer la saison prochaine. C'est hyper motivant de finir une saison comme cela. On a envie de recommencer."

Alexis Loison va pouvoir maintenant convoyer le bateau de la région Normandie à Cherbourg et planifier les chantiers pour préparer le voilier pour la prochaine saison l'an prochain.