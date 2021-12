Voile : "une opportunité extraordinaire", Brest accueillera le tour du monde des Ultims en 2023

Brest métropole confirme, ce mardi 7 décembre, qu'un tour du monde en solitaire des Ultims sera organisé depuis la ville, en 2023. Ils devraient être six au départ.

SVR Lazartigue et François Gabart devraient être de la partie.

"Si la date de départ de ce Tour du Monde Ultim en solitaire n’est pas encore fermement arrêtée, une chose est sûre, institutionnels, marins et organisateurs ont d’ores et déjà le regard tourné vers 2023", écrit Brest métropole, dans un communiqué, ce mardi 7 décembre. L'événement est officiellement confirmé.

C'est un vieux projet que nous avions depuis plus de 15 ans

- François Cuillandre, président de Brest métropole

"C'est un aboutissement, sourit François Cuillandre, j'avais toujours souhaité que Brest, port des records, revienne dans le domaine de la course au large, qu'on ne laisse pas le monopole à des grands ports amis : Saint-Malo, Le Havre, Les Sables-d'Olonne."

Ils devraient être six au départ de la course, parmi eux : Yves le Blevec, Armel le Cléac'h, Thomas Coville et François Gabart.