Voile : avant le départ de la Transat Jacques Vabre, Lalou Roucayrol invité de France Bleu Gironde ce vendredi

Le skipper médocain Lalou Roucayrol s'élancera ce dimanche du Havre pour la Transat Jacques Vabre, mythique course transatlantique à la voile en duo disputée tous les 2 ans. Cap sur Salvator de Bahia au Brésil. Avant le départ, il est l'invité de France Bleu Gironde ce vendredi matin.

Ils seront 39 bateaux au départ de la Transat Jacques Vabre dimanche, dont Lalou Roucayrol , invité spécial de France Bleu Gironde entre 8h et 8h et demi en direct des pontons du Havre. A 53 ans, le skipper médocain dispute cette transatlantique en double pour la neuvième fois, avec toujours le même enthousiasme et la même envie d'en découdre.

Le petit Lalou a débuté la voile sur l'optimiste en bois construit par son père sous les couleurs du Cercle nautique du Verdon. 45 ans plus tard, il a a fait de sa passion un métier. Professionnel depuis 1985, il a traversé plus de 20 fois l'Atlantique en course, avec une préférence affichée pour le multicoque dont il découvre encore aujourd'hui les secrets.

Car derrière son côté vieux loup de mer, Lalou Roucayrol est une tête chercheuse. Dans les hangars de Port-Médoc, il teste des matériaux innovants, fait avancer la technique pour optimiser son bateau, équipé depuis cet hiver de foils, ces fameux appendices lui permettant de voler sur l'eau. Evoluer encore et toujours pour permettre au skipper-entrepreneur de garder son rang dans une classe des Multi 50 de plus en plus relevée.

Dimanche, Lalou Roucayrol emmènera le Catalan Alex Pella, pour une 9ème Transat Jacques Vabre où il visera encore une fois le podium.