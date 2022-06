Voile: changement de parcours sur la Vendée Arctique

Les skippers de la Vendée Arctique ne feront plus tour de l'Islande. La météo et la mer sont trop fortes. Les concurrents redescendront donc plus tôt que prévu vers les Sables d'Olonne.

La Vendée Arctique modifie son parcours. Partie le 12 juin dernier des Sables d'Olonne en Vendée pour une boucle emmenant les skippers très au nord, au-dessus de l'Islande, la course est modifiée au vu des conditions météo. Les 24 concurrents encore en course ne contourneront plus l'Islande mais, une fois une bouée virtuelle franchie à l'Est de l'île, redescendront vers la Vendée. "Il y a une bonne dépression qui arrive - explique le directeur de course Francis Le Goff - des rafales à plus de 50 nœuds, de la mer croisée, on a estimé que c'était compliqué pour l'ensemble de la flotte de pouvoir faire ce parcours-là. Ça passait sûrement pour les premiers bateaux mais pas pour le gros de la flotte."

Des rafales à plus de 50 nœuds - Francis Le Goff, directeur de course

L'autre bouée virtuelle dans l'Atlantique a été décalée plus vers l'Ouest, ce qui fait que le parcours de 3.300 mille (5.300 km) "sera sensiblement le même". La route vers le Sud ne sera pas pour autant une partie de plaisir pour les skippers avec "de la mer difficile, des vents forts et il va falloir que chacun en plus de la performance veille à naviguer en bon marin". Les premiers sont toujours attendus mercredi ou jeudi prochain aux Sables d'Olonne. Le havrais Charlie Dalin sur Apivia était toujours en tête ce jeudi à la mi-journée.

Le village de la course reste animé chaque jour de 16 heures à 20 heures, et dès 10 heures samedi et dimanche au ponton du Vendée Globe : courses de maquettes d'Imoca, exposition de photos sur l'Arctique de Florian Ledoux.

