Voile : Charlie Dalin et Pascal Bidégorry remportent la Fastnet en Imoca

Sur la Rolex Fastnet Race entre l'Île de Wight et Cherbourg, l'arrivée s'est jouée lundi soir, pour les Imocas, près de 24 heures après l'arrivée de SVR-Lazartigue (François Gabart), victorieux sur les Ultims.

Arrivée au coude à coude, avec la victoire de l'équipage de Charlie Dalin et Pascal Bidégorry sur Macif, après 2 jours, sept heures 16 minutes et 27 secondes de course... et seulement quatre minutes avant Yoann Richomme et Yann Eliès sur Paprec Arkea, eux qui avaient passé le Fastnet en tête 7 h 16’27’’.

"Je partais plutôt pour faire du bricolage"

Macif est le nouveau voilier de Charlie Dalin, havrais d'origine installé en Bretagne, il a été mis à l'eau dans la baie de Concarneau, il y a un mois jour pour jour. "Décrocher un doublé sur la Rolex Fastnet Race ne faisait pas partie du programme ! Nous avions fait cinq navigations avant le départ, le bateau est vraiment neuf de chez neuf. Je partais plutôt pour faire du bricolage et au fur et à mesure, avec Pascal, nous avons changé de mode car le bateau se comportait bien ! Finalement, nous n’avons pas sorti la caisse à outils de toute la course et tout a très bien fonctionné", explique Charlie Dalin, cité par son team.