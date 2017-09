Voile - Défi Azimut : un petit avant-goût de la Transat Jacques Vabre

Le défi Azimut fêtait sa septième édition ce weekend au large de Lorient. Pas moins de dix Imoca étaient présents pour une répétition générale petit format à six semaines de la Transat Jacques Vabre.

Des skippers en mode compétition. Une dizaine de bateaux, 24 heures de course entre vendredi et samedi et le tour de l'île de Groix en bouquet final dimanche. Mais pas question de prendre ça à la légère.

Jean-Pierre Dick et Yann Eliès seront ensemble sur la Jacques Vabre sur ce bateau. © Radio France - Julien Balidas

"Le vainqueur prend un avantage psychologique avant la grande traversée"

Un samedi sous le soleil, un dimanche pluvieux. Toutes les conditions étaient réunies ce weekend au large de Lorient. Le patron de la société Azimut, Jean-Marie Corteville voit son épreuve évoluer au fil des années : "Ils viennent se jauger, voir leur condition physique aussi. Et puis le vainqueur prend un avantage psychologique avant la grande traversée."

St-Michel/Virbac © Radio France - Julien Balidas

Jean-Pierre Dick : "Un rituel"

Parmi les skippers, Jean-Pierre Dick sur le bateau St-Michel/Virbac. Il a déjà trois Jacques Vabre à son actif : "Le défi Azimut, c'est presque devenu un rituel. Cela permet d'être dans un vrai cadre de course et d'avoir des résultats. Ce que l'on n'a pas à l'entraînement."

Le grand vainqueur de ce weekend, c'est le bateau SMA, avec à son bord Paul Meilhat et Gwénolé Gahinet. Il a dominé les 24 heures et le tour de Groix."C'est un format assez court mais avec les bateaux qui sont présents et qui feront la transat c'est super intéressant", explique Paul Meilhat.

Il reste six semaines avant le grand départ de la Transat Jacques Vabre au Havre. Ce sera le 5 novembre prochain.

Les résultats du Défi Azimut

Bureau Vallée. © Radio France - Julien Balidas