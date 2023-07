Voile : départ ce lundi de la Solo Guy Cotten, cinq jours de régates pour les Figaro

Départ de la Solo Guy Cotten aujourd'hui à Concarneau, avec des nouveautés : deux journées de parcours construits de 6 milles, rapides, puis côtiers, 30 milles nautiques pour le tour des Glénan cet après-midi, avant la grande course de mercredi à vendredi. "Cette formule alliant inshore et offshore a déjà fait ses preuves sur d’autres courses du circuit et plait beaucoup aux coureurs. Cela augmente encore la dimension sportive et peut parfois changer la donne au classement", commente le président de la classe Figaro Bénéteau Jean-Bernard Le Boucher, cité par l'organisation de la course.

Coup d'envoi du premier parcours construit, ce lundi matin à 11 heures.

32 Figaro Bénéteau 3 y participent, notamment Loïs Berrehar, Elodie Bonafous (remise d'une blessure au genou), Gaston Morvan, Guillaume Pirouelle, Charlotte Yven mais aussi Corentin Horeau qui l'avait emporté en 2015. Les bateaux étaient à quai tout le week-end.