En voile, la Solitaire du Figaro partira de Saint-Nazaire le 22 août prochain et se terminera à Saint-Nazaire mi-septembre. Le programme de la 52e édition a été présenté ce jeudi. Quatre étapes française sont au menu des marins qui devront parcourir plus de 4.600 km à bord de leurs monocoques.

Voile : le parcours de la 52e Solitaire du Figaro, avec un départ et une arrivée à Saint-Nazaire

Si à cause de la crise sanitaire, aucune escale n'est prévue à l'étranger, c'est un sacré parcours, exigeant, qui attend les marins de la 52e édition de la solitaire du Figaro. Le départ sera donné de Saint-Nazaire le 22 août, avec une arrivée finale dans le même port mi-septembre. Dès le départ de la première étape, les marins vont s'affronter dans le Golfe de Gascogne jusqu'à La Corogne en Espagne avant de remonter sur Lorient. Durant la course, Ils vont aussi naviguer le long des côtes bretonnes, normandes, anglaises, galloises, virer le célèbre phare du Fastnet au sud de l'Irlande.

Une régate où il faudra avoir les nerfs solides sur de longues étapes qui dépasseront souvent les 1 000 kms. Pour la première fois de son histoire, la Solitaire fera escale à Fécamp en Normandie.

Découvrez le parcours

Étape 1 : Saint-Nazaire/Lorient (689 milles) - du 22 au 26 août

Étape 2 : Lorient/Fécamp (490 milles) - du 29 août au 1er septembre

Étape 3 : Fécamp/Baie de Morlaix (624 milles) - du 5 au 9 septembre

Étape 4 : Baie de Morlaix/Saint-Nazaire (685 milles) - du 12 au 16 septembre

Plus de 6 000 kms au menu des marins solitaires - OC Sportts- Pen Duick

Une trentaine de marins attendus

Les organisateurs espèrent que la crise sanitaire n'empêchera pas de mettre en place des animations à terre, dans les villes-étapes destinées au grand public. Une trentaine de marins devraient participer à cette édition. Le vainqueur de l'an dernier, Armel Le Cléach, sera absent car il prépare la Transat Jacques Vabre alors que la 4e étape partira de la baie de Morlaix d'où il est originaire.

L'an dernier, le département de Loire-Atlantique a signé un partenariat avec les organisateurs de la Solitaire du Figaro jusqu'en 2026 et s'est engagé à accueillir le départ et l'arrivée finale de la course.