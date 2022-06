Voile : des questions sur la Vendée Arctique

Ils ont enfin mis le pied à terre aux Sables d'Olonne. 15 skippers de la Vendée Arctique ont accosté ce jeudi après une course éprouvante et surtout écourtée à hauteur de l'Islande en raison des conditions météo trop difficiles pour une majorité de la flotte. L'épreuve était la première qualificative pour le prochain Vendée Globe 2024.

Le skipper havrais Charlie Dalin à son arrivée de la Vendée Arctique © Radio France - Yves-René Tapon

Le trio de tête Charlie Dalin vainqueur sur Apivia devant Jérémie Beyou sur Charal et Thomas Ruyant sur Linkedout a lui échappé au gros de la tempête, mais la question se pose sur la viabilité du parcours. "Dans l'équipe on essaie que ce soit moins l'aventure possible en planifiant tout, l'équipement, les voiles, et en fait on arrive à se faire rattraper par l'aventure de temps en temps" sourit Charlie Dalin vainqueur de cette 2e édition après avoir remporté en mai la Bermudes 1000 Race. Avec son avance le havrais a moins souffert que ses poursuivants, échappant au gros de la tempête: "J'ai vraiment réalisé que j'étais du côté de l'Islande en arrivant dans le fjord, un paysage magique, il ne faisait jamais nuit".

Le trio de tête Charlie Dalin vainqueur (au milieu), Jérémie Beyou 2e (à droite) et Thomas Ruyant 3e (à gauche) © Radio France - Yves-René Tapon

Si les premiers skippers auraient pu passer et contourner l'Islande, le gros de la flotte étirée n'aurait pas pu. Tous reconnaissent donc la décision légitime de la direction de course de stopper définitivement l'épreuve. "Cette fois c'était pas faisable c'est sûr, c'était un parcours compliqué, déjà on est monté là haut c'était déjà pas mal" confie Jérémie Beyou.

Arrivé 11e sur Guyot Environnement Water Family le vendéen Benjamin Dutreux gardera longtemps en tête des images de cette édition où certaines de ses voiles se sont déchirées: "On s'est retrouvés au milieu des glaciers, il faisait froid, j'étais en plein cœur de la dépression, ce moment paraissait complètement hors du temps".

"Nous réorganiserons la Vendée Arctique dans quatre ans"

Alors faut-il maintenir la Vendée Arctique sur ce tracé initial ? Réponse d'Alain Leboeuf, président du conseil départemental de Vendée et de la SAEM Vendée organisatrice de l'événement : "Nous allons tirer instruction de ce qui s'est passé mais la volonté est intacte. Ce sont les skippers eux- même qui vont tirer les enseignements (...) Nous sommes vraiment dans une course de l'aventure, c'est une course de préparation à l'Everest des mers. Nous réorganiserons la Vendée Arctique dans 4 ans, il faut sans doute qu'on se prépare toujours mieux."