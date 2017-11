Voile : dix choses à savoir sur la Transat Jacques Vabre

Le départ de la Transat Jacques Vabre est donné ce dimanche 5 novembre 2017 au Havre, en Normandie. Trente-huit bateaux vont mettre le cap sur Salvador de Bahia au Brésil. Voici les dix choses à savoir sur cette course au large en duo.

Trente-huit bateaux prendront ce dimanche après-midi la direction de Salvador de Bahia au Brésil depuis Le Havre en Normandie. La Transat Jacques Vabre a été créée il y a plus de vingt ans et cette course bisannuelle est toujours aussi passionnante. Voici les dix choses à savoir sur la Transat Jacques Vabre, avant le départ.

Le coup de canon de la 13e édition de la Transat Jacques Vabre sera donné à 13h35 ce dimanche devant le cap de la Hève (à suivre sur France Bleu) ; Les 38 bateaux sont répartis en quatre catégories (16 Class40, six Multi50, 13 Imoca, et trois Ultimes, ces multicoques géants) ; Au total, 4.350 milles séparent Le Havre de Salvador de Bahia ; Les navires les plus rapides pourraient traverser l'Atlantique en un peu plus de dix jours ; Traverser l'Atlantique en novembre est risqué, les bateaux doivent être en conformité avec un règlement très précis avant de prendre le départ ; Parmi les marins les plus connus de cette Transat 2017 on trouve notamment Yann Eliès, Jean-Pierre Dick; Yannick Bestaven, Kito de Pavant, Lalou Roucayrol, Tanguy de Lamotte, Samantha Davies, Arnaud Boissières, Fabrice Amédéo ou encore Thomas Coville ; Deux duos de navigateurs sont aussi en couple à terre (Halvard Mabire - Miranda Merron et Louis Burton - Servane Escoffier) ; Dix marins amateurs sont engagés sur cette course ; Avant de se tourner vers le Brésil, la flotte va se diriger vers Étretat à quelques milles de la ligne de départ et elle passera au pied des falaises de craie si typiques de la Normandie ; À Salvador de Bahia, la température est d'environ 27°C. (!).