Voile : échoués sur les rochers, Romain Pilliard et Alex Pella demandent assistance à la Marine Chilienne

La tentative de record s'arrête pour Romain Pilliard et Alex Pella. Les marins engagés sur le record du Tour du Monde à l'envers ont demandé assistance à la Marine Chilienne. Leur trimaran Use It Again ! s'est échoué sur les rochers en baie de Cook au sud du Chili. Ils ne sont pas bléssés.

Use It Again !

Le trimaran Use It Again échoué dans les rochers au sud du Chili

À 6h00 (heure française) ce mercredi 9 février, Romain Pilliard, le skipper du Trimaran Use It Again ! a informé son équipe à terre que son bateau s’était échoué sur les rochers au sud du Chili. Avec son co-équipier, Alex Pella, ils tentaient le record du tour du Monde à l'envers sans assistance. Ils avaient quitté Lorient au début du mois de janvier. Comme les marins ont demandé assistance, leur tentative de record s'envole. Par chance, ils n'ont pas été blessés.

"Je suis dévasté", Romain Pilliard, le skipper

"Il était 1h du matin local quand un grand bruit m'a réveillé en sursaut. Le bateau s'est immobilisé. J'ai tout de suite compris" explique Romain Pilliard, le skipper du bateau. "Après plus d’un mois en mer, la fatigue s’est accumulée et Alex s’est posé à l'intérieur et s'est endormi. C’est un vrai cauchemar ! Je n’ai pas vraiment les mots. Je suis dévasté. J'essaie d'évacuer et de me concentrer sur l'urgence du moment. Mais j'ai du mal à croire ce qui nous est arrivé. À ce moment-là" raconte le marin. "Le trimaran est littéralement posé sur les rochers, nous sommes coincés dans un trou de souris avec des rochers tout autour de nous. C’est surréaliste d'être là. De vivre ça".

Un remorqueur de la Marine Chilienne doit arriver sur place en début d’après-midi pour les aider à se remettre à flot et évaluer les dégâts dans l'objectif d'aller ensuite vers le port le plus proche.

Romain Pilliard et Alex Pella après le passage de l'Equateur mi janvier - Use It Again !

La conquête du tour du monde à l’envers, est l’un des records les plus difficiles au monde. Une aventure de 122 jours en mer pour battre un record jamais réussi en multicoques et qui tient depuis 2004. C’est le navigateur Jean-Luc Van den Heede, alors en solitaire sur son monocoque Adrien qui l’avait remporté.

Le bateau Use It Again ! avait été conçu avec des solutions innovantes pour le rendre le moins impactant possible pour la planète.