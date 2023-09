Voile : Eric Péron annonce son engagement, il y aura finalement six bateaux pour le tour du monde des Ultimes

Il n'y aura pas cinq, mais six bateaux au départ de la première édition du tour du monde des Ultimes, l'Arkea Ultim Challenge, à Brest le 7 janvier 2024. Aux cinq géants des mers déjà inscrits (Gitana avec Charles Caudrelier, SVR Lazartigue avec Tom Laperche, Banque Populaire avec Armel Le Cleach, Sodebo avec Thomas Coville et Actual avec Anthony Marchand), un sixième s'ajoute ce lundi. Il s'agit d'Adagio avec à sa barre Eric Péron.

"C'était inespéré et on y est quand même !"

En recherche d'un partenaire majeur depuis de longs mois pour pouvoir finaliser sa participation, le skipper finistérien annonce l'arrivée à ses côtés du leader européen de l’appart’hôtellerie comme partenaire titre de son projet. "C'était inespéré et on y est quand même !" savoure, au micro de France Bleu Breizh Izel, le navigateur de 42 ans.

La date limite d'inscription était passée, les autres concurrents ont donné leur aval

Mais, pour pouvoir s'aligner sur la ligne de départ à Brest dans un peu plus de trois seulement, Eric Péron a du obtenir l'aval des cinq autres concurrents déjà engagés, alors que la date limite d'inscription, initialement fixée au 31 mai, avait été ensuite décalée au 30 juin pour pouvoir lui permettre de s'inscrire. Ce qui a été accepté par les membres de la classe Ultim. "On a obtenu une dérogation de l'organisateur de course, et des autres concurrents qui ont accueilli cela comme une bonne nouvelle. La fête sera encore plus folle" fait valoir Eric Péron.

Mise à l'eau mi-octobre avant sa qualification

Basé à Lorient, le maxi-trimaran qu'il barrera, propriété d'Ultim Sailing, loué l'an passé à Arthur Le Vaillant pour la Route du Rhum, devrait être mis à l’eau mi-octobre avec sa nouvelle décoration. Et l’idée qu'Eric Péron valide sa qualification (2 500 milles) le plus tôt possible afin d'être sur la ligne de départ le 7 janvier prochain.