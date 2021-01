Voile - Gitana repart à l'assaut du trophée Jules Verne !

Nouveau départ pour Gitana sur le Trophée Jules Verne ! L'Ultime de Franck Cammas et Charles Caudrelier vient de doubler la ligne de départ au large d'Ouessant, ce dimanche 10 janvier, pour tenter de battre le record du tour du monde en équipage et sans assistance. Il est toujours détenu par Idec et Francis Joyon en 40 jours 23 heures et 30 minutes, depuis le 26 janvier 2017.

Tentative avortée en novembre à cause d'un OFNI

C'est une deuxième tentative cet hiver pour Gitana. Parti à dans la nuit du 24 au 25 novembre, le maxi trimaran Edmond de Rothschild avait rapidement été contraint de faire demi tour après avoir percuté un OFNI au large des Açores, safran du flotteur bâbord et foil bâbord endommagés. Effectuées rapidement, les réparations ont pu être testées en mer avant bien évidemment de convenir de ce nouveau départ.

Sodebo a aussi renoncé après une avarie

à lire aussi Voile - Trophée Jules Verne : Sodebo et Thomas Coville abandonnent leur tentative

Parti en même temps que Gitana en novembre dernier, c'est aussi une avarie, sur le safran tribord, qui avait contraint Thomas Coville et son équipage à stopper leur tentative après 16 jours de mer, le 11 décembre. Après une consolidation à La Réunion, l'Ultime Sodebo fait actuellement route vers Lorient, son port d'attache.