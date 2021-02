Voile : l'édition 2021 de la course SPI Ouest-France reportée en octobre

Une mauvaise nouvelle pour les 2.500 régatiers habitués de cette course. L'édition 2021 du SPI Ouest-France Destination Morbihan est reportée du 7 au 10 octobre à cause du contexte sanitaire. Elle devait se tenir du 1er au 5 avril. L'édition 2020 avait déjà été repoussée du printemps à l'automne.

Sur trois jours au lieu de quatre

"Même si tout avait été anticipé pour les coureurs – qui eux-mêmes se posaient beaucoup de questions - il est difficile de faire vivre la course à terre, de gérer le public et de créer des animations", explique Philippe Joubin, à la tête de la course, dans un communiqué publié vendredi 19 février. "Après des échanges constructifs, nous avons pris avec le préfet du Morbihan mais aussi Didier Visbecq, président de la SNT et Christophe Gaumont, directeur de course, cette difficile décision compte tenu de la situation sanitaire très floue aujourd’hui."

La grande épreuve de La Trinité-sur-Mer se déroulera sur trois journées au lieu de quatre, comme lors de l'édition précédente. Le 7 octobre sera réservé à la chaîne d’inscription, et les trois jours suivant aux régates sur les six ronds en baie de Quiberon. Les équipages déjà inscrits pour la 43e édition seront remboursés. La Société Nautique de la Trinité-sur-Mer prendra contact avec eux ensuite.