Voile : l'équipage de Benjamin Dutreux démâte sur The Ocean Race

C'est la scoumoune pour l'équipage du skipper vendéen Benjamin Dutreux. Son équipage a perdu son mât sur la nouvelle étape de The Ocean Race entre Itajai au Brésil et Newport aux États-Unis. Sur ce tour du monde par équipes et par étapes, l'équipage avait déjà dû renoncer à l'étape précédente entre l'Afrique du Sud et le Brésil. Tous les marins sont en sécurité sur le bateau au milieu d'une mer agitée et de vents à plus de 30 noeuds.

