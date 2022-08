Voile: l'ouverture du village départ de la Golden Globe Race

Les 18 concurrents de la Golden Globe Race,le tour du monde à la voile en solitaire et à l'ancienne, partiront dimanche 4 septembre. Le village départ de la course ouvre ce samedi aux Sables d'Olonne en Vendée.

Le village départ de la Golden Globe Race ouvre ce samedi à 10h aux Sables d'Olonne en Vendée. Ce tour du monde à l'ancienne avec seulement le sextant, la carte et la boussole, s'élancera le dimanche 4 septembre. D'ici là au ponton du Vendée Globe le public pourra croiser les 18 marins issus de 11 nationalités qui s'élanceront. En plus d'être privés des technologies modernes les skippers doivent naviguer à bord de voiliers de série de 10,97m maximum, similaires à celui de Sir Robin Knox-Johnston, le premier homme à avoir accompli un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale en 1968-1969.

Les concurrents seront présentés au public à partir de 16h ce samedi sur le village départ, en présence de Jean-Luc Van Den Heede qui avait remporté l'épreuve en 2019 après 211 jours de mer. A 19h30 ce dernier donnera un concert avec son groupe "Globalement Vôtre" puis un grand feu d'artifice de bienvenue suivra à 22h30.

