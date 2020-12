Voile : la classe Ultim de retour pour l'édition 2021 de la Transat Jacques Vabre

Les organisateurs de la Transat Jacques Vabre ont levé le voile sur la 15è édition. Elle s'élancera le 24 octobre 2021 du Havre, pour une destination encore inconnue. Et surtout, elle marquera le retour dans la course de la classe Ultim.

ll devrait y avoir du monde, le 24 octobre 2021, au Havre, pour le départ de la 15è édition de la Transat Jacques Vabre. Les organisateurs de la célèbre course transatlantique ont révélé ce vendredi les premières informations concernant cette future édition. On ne connaît certes pas encore la ville d'arrivée, mais on sait en revanche que la classe Ultim (des multicoques de plus de 30 mètres de long) sera de retour, elle était absente de l'édition 2019, aux côtés des traditionnels Class40, Maxi50 et Imoca.

"On a tous besoin de se projeter vers l'avenir, assène Francis Le Goff, le directeur de la course. C'est un signe fort de l'organisation envers les marins et le grand public. On est sevrés de grand air, on est sevrés d'aventure. On a besoin en ce moment de ce moment de liberté."

Quant à la destination finale, on sait que deux dossiers sont en lice. L'un au Brésil, l'autre dans un autre pays d'Amérique latine. Les organisateurs devraient révéler l'heureux élu au mois de janvier.