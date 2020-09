Voile : la Loire-Atlantique accueillera le départ et le final de la Solitaire du Figaro jusqu'en 2026

La Solitaire du Figaro s'ancre en Loire-Atlantique. Cette course à la voile en solitaire et par étapes créée en 1970 partira et se terminera dans le département tous les ans à partir de 2021.

Le départ et le final de la Solitaire du Figaro se dérouleront systématiquement en Loire-Atlantique lors des six prochaines éditions. Ce lundi matin, le président du département et Hervé Favre président d’OC Sports ont officialisé ce partenariat à Nantes. C'est la première fois depuis sa création en 1970 que la course s’ancre durablement dans un territoire.

"De La Solitaire du Figaro naissent des légendes, nous les verrons grandir en Loire-Atlantique - Philippe Grosvalet

Solitaire du Figaro © Radio France - FC

En 2019, la Solitaire du Figaro s'était élancée de Nantes.