Voile : la navigatrice Clarisse Crémer lâchée par son sponsor Banque Populaire

Clarisse Crémer ne sera donc pas à la barre de l'Imoca Banque populaire, basé à Lorient, pour le prochain Vendée Globe en 2024. Le sponsor l'a annoncé jeudi 2 février dans un communiqué. Une décision que l'équipe explique par le retard pris par Clarisse Crémer pour engranger les points et les miles nécessaires à la qualification.

ⓘ Publicité

"N’ayant pu participer à ces courses pour des raisons heureuses de maternité, Clarisse est aujourd’hui dans une situation qui ne lui permet pas d’espérer obtenir le nombre de points nécessaires pour se qualifier pour le Vendée Globe 2024", précise le communiqué de Banque populaire.

L'équipe explique que c'est ce changement de règles de qualifications décidées par l'organisateur de la course qui a abouti à cette situation. "Conscient de ce risque depuis plusieurs mois, le Team Banque Populaire avait entrepris des échanges dès l’été 2022 pour aborder la situation singulière de la navigatrice, 12ème du Vendée Globe 2020/2021, 1ère femme et détentrice du record féminin", détaille Banque Populaire qui explique que "plusieurs solutions ont été proposées pour que le règlement prenne en compte la situation des femmes dans le Vendée Globe et la question de la maternité". En vain.

"Faire progresser notre société"

Dans un long texte publié sur les réseaux sociaux, Clarisse Crémer explique être "sous le choc". Pour se qualifier, "j’ai bien sûr pris du retard face aux autres concurrents au départ, cette maternité m’ayant empêchée d’être présente sur les courses qualificatives pendant un an", détaille-t-elle. "Aujourd’hui Banque Populaire décide que cela représente pour eux un 'risque' qu’ils ne souhaitent finalement pas courir", lance-t-elle.

Clarisse Crémer en veut également à l'organisation du Vendée Globe qui "se contente d’être 'désolée pour moi' mais 'ne peut rien faire'. C’est pourtant elle qui écrit les règles. Rappelons qu'il y a 4 ans j'aurais été sélectionnée automatiquement car finisseuse de l'édition précédente".

Mais au-delà de son cas personnel, Clarisse Crémel "pense surtout à toutes les femmes, les sportives et les autres, qui traversent des difficultés similaires sans avoir cette opportunité de prendre la parole. Que signifie l’égalité pour les femmes ? Se comporter en tout point comme les hommes et donc surtout ne pas être enceinte ?"

"Si je m’exprime aujourd’hui, ce n’est pas par vengeance, pour attirer l’attention ni me faire plaindre, mais pour susciter la réflexion, et dans l’espoir de faire progresser notre société", conclut-elle.