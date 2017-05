Voile - La Normandy Channel Race parée pour sa huitième édition

La Normandy Channel Race s'élancera au large de Ouistreham dimanche après-midi (16h30) pour un parcours qui mènera les 24 voiliers jusqu'au Fastnet et Tuskar Rock au sud de l'Irlande.

La Normandy Channel Race revendique être le premier événement annuel de course au large de Normandie. Réservée au class 40 (monocoque de 12,19m), elle attire pour sa 8e édition un plateau de 48 skippers de dix nationalités différentes.

"Au Japon, la course au large n'est pas développée du tout." Hiroshi Kitada, premier skipper japonais engagé sur la Normandy Channel Race

Hiroshi Kitada et son coskipper Hiroki Goto représenteront pour la Ire fois l'Asie à bord de leur voilier Kiho. " Au Japon, la voile au large n'est pas développée du tout, explique ce chef d'entreprise qui a pris trois années de congés sabbatique pour assouvir sa passion de la voile. Il n'y a pas de course en double comme il y en a en Europe. Si on veut faire des course un peu plus importantes, il ne reste qu'à venir en Europe. Au Japon, on a des courses en Dériveur, en 470 mais pas de grande course au large."

"Chaque année le plateau est de plus en plus étoffé." Marc Lepesqueux

Avec douze skippers et sept bateaux, la Normandie sera une fois de plus fortement représentée. Lors de l'édition précédente, Marc Lepesqueux avait terminé 5e. _" Chaque année, le plateau est de plus en plus étoffé. On l'a vu l'année dernière avec la victoire des Espagnols (Pablo Santurde et Fidel Turienzo). On est quand même nombreux avec 24 bateaux. C'est pas mal pour une course uniquement class40. Et puis le parcours est vraiment intéressant. C'est une grosse double étape de Figaro. C'est plus long qu'un Fastnet. C'est vraiment un parcours technique et physique."_

En 2016, la victoire s'était jouée pour 2 minutes et 49 secondes seulement au détriment de l'anglais Phil Sharp. Les organisateurs espèrent un final aussi haletant pour cette 8e édition.

Programme de la Normandy Channel Race

Vendredi : Ouverture du Village de départ au public (11h). Séance dédicaces des skippers (15h)

Samedi : présentation officielle des skippers (16h)

Dimanche : départ des 24 voiliers de Caen pour prendre la direction de Ouistreham (12h) et gagner la ligne de départ (16h30)