Voile - La Normandy Channel Race prolongée jusqu'en 2022 à Caen

La Normandy Channel Race qui fête cette année ses dix ans a prolongé son bail avec Caen et les collectivités normandes jusqu'en 2022. Cette course en double est appréciée des skippers de la Class 40, ces petits monocoques d'un peu plus de douze mètres de long.

Caen, France

La Normandy Channel Race a prolongé avec les collectivités (Caen, l'agglomération, le département du Calvados et la Région Normandie) son bail au départ de Caen pour trois ans.

Plus grand événement nautique de la ville, Caen s'appuie sur la Normandy Channel Race pour développer le nautisme et l'attrait à la mer.

"On a cette chance à Caen d'avoir de l'eau partout, ici sur le canal ou sur l'Orne tout proche évidemment à proximité de la mer, explique Aristide Olivier, l'adjoint au maire en charge des Sports . Ça fait partie de ces axes volontaires de développement : se tourner vers l'eau, rendre le caractère maritime de Caen. Quand on voit le port de Caen habillé aux couleurs de la Normandy Channel Race on se dit que le pari est réussi et qu'on doit aller plus loin."

Le Trophée de la course © Radio France - Olivier Duc

La course à la voile en double réservée à la Class 40 qui fête ses dix ans cette saison repart donc jusqu'en 2022.

"Depuis 2010, ce sont quand même 400 participations et 200 skippers distincts de 17 nationalités qui sont venus à Caen pour parcourir cette course, énumère Manfred Ramspacher, l'organisateur de la course normande. On y trouve des amateurs, des célébrités, plusieurs vainqueurs du Vendée Globe et de la Route du Rhum... Ce sont quand même _400 skippers reconnus qui sont venus courir à Caen_."

Edition de transition, la 10eme Normandy Channel race comptera un peu moins de participants (14 à 15 contre 27 l'an passé).

En 2020, le départ de la 11eme édition de la Normandy Channel Race se déroulera en septembre en raison du calendrier chargé (Présence de The Transat et de Quebec-St Malo)