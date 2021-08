Voile : la première arrivée de la Rolex Fastnet race à Cherbourg a fait des heureux

Clap de fin sur la Fastnet race à Cherbourg. La 49e édition s'est terminé ce dimanche 15 août après 8 jours de course et d'animations sur la plage verte. Le départ avait été donné 7 jours plus tôt de Cowes au large de l'île de Whigt en Angleterre pour une arrivée 695 milles plus tard à Cherbourg.

L'arrivée à Cherbourg c'était une première cette année depuis la création de cette mythique course au large. D'habitude c'est Plymouth en Angleterre mais au vu de la crise sanitaire et du Brexit la ville s'était désengagée. Une aubaine pour Cherbourg qui peut inscrire désormais son nom sur les tablettes de la plus ancienne des courses au large. La prochaine édition d'ailleurs aura aussi lieu en 2023 puisque les collectivités ont signé pour deux arrivées à Cherbourg.

Des bateaux trop vite partis mais une belle fête

Il y a eu du monde : 5000 personnes par jour selon les organisateurs à Cherbourg, touristes, curieux, manchois...Les élus sont aujourd'hui très heureux et les professionnels sur les stands ravis de la fréquentation. Parmi les images on retiendra : l'arrivée de l'Ultime de Franck Cammas dans le port, la victoire du havrais Charlie Dalin, la présence du breton Jérémy Beyou, les cherbourgeois Alexis Loison, Miranda Merron...Les navigateurs aussi sont très satisfaits de ce galop d'essai car "l'arrivée à Plymouth pour beaucoup est plus triste, les bateaux n'ayant pas de place comme c'est le cas à Cherbourg". Petit regret souvent évoqué par le public présent : le fait que les bateaux repartaient trop vite, ne passaient pas assez de temps dans le port.

Jean-Louis Valentin, président de l'organisation de la Fastnet à Cherbourg :

"Cette année il y a eu des contraintes sanitaires qui ont perturbé la manifestation et qui ont obligé les skippers dont les équipages n'étaient pas vaccinés à ne pas poser le pied à terre, puis des abandons et si les Ultimes ne sont pas restés longtemps dans le port ils sont au moins venue et ça c'est une belle victoire. "

David Margueritte le président de l'Agglomération du Cotentin :

"Peut-être qu'il faudra prévoir l'an prochain de faire signer une convention avec les skippers pour qu'ils restent plus longtemps dans le port. Il y a eu des frustrations en début de semaine alors on va y réfléchir"

Benoît Arrivé maire de Cherbourg-en-Cotentin :