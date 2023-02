Voile : la Solitaire du Figaro pour la première fois à Piriac-sur-Mer

La 54ème édition de la Solitaire du Figaro se terminera à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique, cet été. Le parcours a été dévoilé ce mardi. La course à la voile partira de Caen le 27 août, pour prendre la direction de Kinsale en Irlande (31 aout) puis de la baie de Morlaix (7septembre), avant de finir à Piriac-sur-Mer, le 14 septembre. Les inscriptions commencent cette semaine. les organisateurs attendent aux alentours de 35 concurrents. Le village de la course sera installé sur le port de Piriac entre 13 et le 17 septembre. C'est la première fois que Piriac-sur-Mer accueille cette course.

