Voile : la Solo Maître CoQ annulée ce lundi à cause des fortes rafales de vent

La Solo Maître CoQ, première épreuve de l'année pour les voiliers de la Classe Figaro Bénéteau, devait s'élancer ce lundi des Sables-d'Olonne en Vendée. Mais la météo en a décidé autrement. À cause des fortes rafales pouvant atteindre jusqu'à 45 nœuds, les organisateurs ont préféré annuler les courses prévues ce lundi 13 mars 2023. "Ces conditions extrêmement musclées ne permettent pas de garantir la sécurité des 30 marins en lice, explique Denis Hugues, le directeur de la course. La journée de mardi pourrait, elle aussi, être compromise."

L'épreuve comptait pour le championnat de France élite de course au large. Les 30 skippers devaient remonter le chenal vers 9h30 pour une première course côtière. La seconde aura lieu mardi si les conditions météorologiques s'améliorent.

La grande boucle de jeudi maintenue

Jeudi, la grande boucle de 340 milles, soit deux jours de mer, est maintenue. "Une modification du parcours de cette course offshore n'est toutefois pas à exclure, poursuit Denis Hugues. Nous surveillons de près l'évolution de la situation aux abords de Belle-île où de fortes rafales sont attendues en fin de semaine."

La course de jeudi mènera les voiliers autour des îles de Ré, Yeu et Belle-île. L'arrivée finale est prévue dimanche. Ils seront nombreux à tenter de succéder à Tom Laperche, vainqueur de l'édition 2022. Citons parmi les favoris Guillaume Pirouelle à bord de Région Normandie et 2e l'an passé.

Les deux bateaux du Team Vendée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie amarrés au ponton du Vendée Globe des Sables d'Olonne

Entre chaque étape tous les bateaux sont amarrés au ponton du Vendée Globe.