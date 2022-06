Voile : la Vendée Arctique s'élance vers le Grand Nord

25 skippers prennent ce dimanche le départ de la Vendée Arctique depuis les Sables d'Olonne en Vendée. Une course d'au moins dix jours qui les fera contourner l'Islande et franchir le Cercle Polaire Arctique.

Un air de Vendée Globe aux Sables d'Olonne en Vendée. 25 skippers s'élancent ce dimanche pour la 2ème édition de la Vendée Arctique, une course à bord des grands monocoques Imoca qui doit les faire contourner l'Islande et franchir le Cercle Polaire Arctique avant de redescendre vers la Vendée. Un tracé inédit de 3.500 milles soit 5.633 km pour cette première épreuve qualificative pour le prochain Vendée Globe 2024. Le tenant du titre Jérémie Beyou espère récidiver sur Charal : "C'est inédit, ça va être dur, même quand on descend dans le Vendée Globe dans le sud on ne descend jamais à ces latitudes là, donc ça va être très très nord". Le Finistérien naviguera pour la dernière fois en course avec ce voilier, avant la mise à l'eau de son nouveau Charal.

Jérémie Beyou fera ses adieux à Charal après cette course © Radio France - Yves-René Tapon

On aura un jour sans fin. Charlie Dalin

Parmi les autres favoris citons le Havrais Charlie Dalin, vainqueur récent de la Guyader Bermudes 1000 Race : "Cela va être très physique, très engagé avec beaucoup de manœuvres jusqu'en Islande, après quand on sera là-haut ça va être assez magique parce qu'il ne fera jamais nuit, on aura un jour sans fin. Ce qui est intéressant aussi c'est que c'est une course qui est sur une durée proche de la Route du Rhum". La Route du Rhum qui est d'ailleurs le gros objectif de la saison pour la plupart des skippers.

C'est un nouveau challenge. Benjamin Dutreux

"On a l'habitude ici aux Sables d'Olonne de tourner à gauche en sortant du chenal pour aller vers le sud et faire le tour du monde, là le parcours est atypique" se dit le vendéen Benjamin Dutreux engagé sur Guyot Environnement Water Family "c'est une nouvelle aventure, une météo et des vagues qu'on ne connaît pas forcément, c'est un nouveau challenge".

Benjamin Dutreux ravi de partir en course depuis chez lui en Vendée © Radio France - Yves-René Tapon

Arnaud Boissières, autre vendéen, part sur La Mie Caline, l'ex Initatives Coeur de Samantha Davies © Radio France - Yves-René Tapon

Le parcours de cette Vendée Arctique 2022

Dans le détail, les skippers devront "laisser l'Irlande sur tribord puis contourner l'Islande sur bâbord" précise le directeur de course Francis Le Goff "une bouée virtuelle pour rallonger le parcours dans l'Atlantique et on revient aux Sables d'Olonne. C'est nouveau et ça se sent, il y a beaucoup de questions sur la zone des glaces et les dépressions. C'est ce qui fait la beauté d'un nouveau parcours". En faisant monter les skippers à une telle latitude nord, la direction de course a pris ses précautions, "la zone des glaces est balisée comme dans le sud à l'occasion du Vendée Globe, mais au dernier moment on peut décider de ne pas contourner l'île" rassure Francis Le Goff. Les premiers sont attendus autour du 22 juin aux Sables d'Olonne.

