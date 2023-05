Voile : le bateau "Région Normandie" quatrième de la Transat Paprec

Il ne cache pas sa déception, à l'arrivée au port de St-Barthélémy, dans les Antilles françaises. Le skipper havrais Guillaume Pirouelle a bouclé ce vendredi la transat Paprec en 4è position, en compagnie de Sophie Faguet. Les deux ont bouclé l'épreuve, partie de Concarneau le 30 avril dernier, en 18 jours, 22 heures, 22 minutes et 10 secondes.

ⓘ Publicité

Une meilleure position qu'il y a deux ans pour le Havrais, qui s'était alors classé 5è. Mais il espérait mieux : "Ce n'est pas forcément ce qu'on était venu chercher, mais cela fait partie du jeu. Et voilà, je pense qu'on a tout donné. En tout cas, on n'a pas grand chose à regretter. Devant, ils ont super bien navigué. On a été un peu distancés, on a tout tenté pour revenir et on n'était pas si loin. Mais voilà, ça ne suffit pas."