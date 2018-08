Cherbourg a décroché cette compétition mondiale grâce à l’ASSUC, l'association sportive du site universitaire de Cherbourg, à l'origine en 1995 du Trophée de l'Ile Pelée, une Coupe d'Europe Universitaire de Voile Habitable.

De nombreuses délégations sont présente à Cherbourg pour cette compétition qui rassemble des étudiants venus de dix pays. Les Australiens tenteront de conserver leur titre de champions du monde universitaire de voile. Mais il y a une forte concurrence avec les Suisses, les Chinois, les Autrichiens et bien sûr les français dont un équipage 100 % normand. On note en revanche des absents de marque puisque l’Angleterre et la Suisse ne sont pas représentées.

Les participants seront tous à bord de voiliers identiques. Ce sont des monotypes J 80 et le nombre d'équipiers à bord est limité en fonction du poids maximum de 350 kilos par bateau. Il peut donc y avoir 4 ou 5 étudiants sur chaque embarcation.

165 bénévoles sont mobilisés pour encadrer sur mer comme à terre tous ces jeunes sportifs venus du monde entier.

Une équipe 100% normande à la conquête du titre

L'équipage normand est composé de cinq étudiants de toute la région - 4 garçons et une fille - passionnés de voile qui se retrouvent pour la première fois sur le même bateau. Et c'est Marie, une étudiante de 21 ans, originaire de Saint-Aubin-les-Elbeuf près de Rouen qui a la lourde charge d'être la tacticienne du groupe. Elle a l'avantage d'avoir déjà navigué dans la rade de Cherbourg.

Les épreuves se déroulent tous les jours dans la rade de Cherbourg à partir de 10 heures Les finales sont programmées mercredi matin et les remises de prix le même jour à partir de 18h30. Les délégations quitteront le Cotentin le jeudi.