Voile - Le Class 40 de Fabien Delahaye mis à l'eau à Caen

Les quatre tonnes du voilier s'élève dans les airs avant de se poser en douceur dans le nouveau bassin de Caen et des hangars du chantier V1D2. C'est là que depuis début juillet a été lancé le programme de finition du Class40 Legallais du skipper Fabien Delahaye.

"La partie coque, pont et structure a été réalisée dans le chantier voisin de Grand Largue Composites, explique gérant du chantier V1D2 Marc Lefebvre. On l'a eu deux mois pour faire l'intégration équipement même si on a fait aussi la quille et les safrans en amont. D'habitude on met deux mois et demi. Comme la Transat Jacques Vabre part le 29 octobre, on a poussé un peu plus fort pour que Fabien Delahaye et Corentin Douguet puisse disposer du bateau plus vite."

Après la voile olympique, neuf années passées sur le circuit Figaro ou encore une victoire sur la Volvo Ocean Race (Le Tour du Monde en équipage), Fabien Delahaye se retrouve aujourd'hui la barre d'un voilier entièrement fabriqué à Caen et d'un projet initié avec la société Legallais.

Le skipper caennais Fabien Delahaye devant son Class40 Legallais © Radio France - Olivier Duc

"C'est une suite effectivement dans ma carrière, relève le skipper caennais. J'ai maintenant la chance d'avoir un très beau projet qui démarre avec un bateau neuf dans les mains. C'est un bateau qu'on a pu réfléchir dans ses détails et c'est un vrai plus. Maintenant, il va falloir aller sur l'eau, naviguer avec ce bateau, le prendre en main, l'apprivoiser et essayer d'être performant sur l'eau avec."

Il reste encore la jauge, la pose du mât et évidemment les entraînements de mise au point en mer. Il ne faudra pas traîner comme le relève Corentin Douguet, le co-skipper de Fabien Delahaye.

"Dans moins de deux mois, c'est le départ de la Transat Jacques Vabre. Je suis vraiment confiant parce qu'on part d'une base que l'on connaît. Il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises mais il va falloir quand même être efficace. On rentre dans un tunnel dont la sortie sera Fort-de-France."

Le Class40 Legallais sera aligné dès le 21 septembre sur sa première course. Il s'agira de la 40'Malouine.