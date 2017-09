Voile : le Girondin Arnaud Boissières a son bateau pour le Vendée Globe 2020

Le skipper arcachonnais participera pour la quatrième fois au Vendée Globe. Il a trouvé son bateau, qui a déjà participé trois fois à la compétition, entre les mains de deux autres navigateurs. Ne reste qu'à lui ajouter des foils, et à le tester en conditions réelles lors de la Route du Rhum 2018.

Comme en football, le mercato des monocoques a tourné à plein cet été. Et il a permis au Girondin Arnaud Boissières (45 ans), soutenu par son partenaire historique La Mie Câline, et par ses autres sponsors, Artipôle et la Nouvelle-Aquitaine, d'acquérir son nouvel outil. Il s'agit du bateau qu'ont piloté Mike Goulding en 2008 et 2012, et Enda O'Coineen en 2017. Bilan : deux démâtages et une sixième place en 88 jours. Objectif, poser les foils, ces "moustaches" qui améliorent l’aérodynamique pour viser les 82 jours, et le Top 5.

Arnaud Boissières disputera sa dernière course sur son ancien bateau lors de la Transat Jacques-Vabre en novembre. © Radio France

Transat Jacques-Vabre et Route du Rhum au programme

Le bateau, ainsi totalement transformé, devrait être prêt au mois de mars 2018. Arnaud Boissières le testera en condition réelles lors de la route du Rhum, dont le départ sera donné en octobre ou novembre 2018. Il devrait également participer à la Barcelona World Race, tour du monde en double et par étapes, quelques jours plus tard. D'ici là, il fera sa dernière course sur son ancien navire, en duo avec Manuel Cousin, qui en deviendra le propriétaire à l'issue de la course.