Voile : le Malouin Arthur Hubert à l'assaut de sa deuxième Solitaire du Figaro

Ce dimanche, le skipper malouin de 32 ans Arthur Hubert va prendre pour la deuxième fois le départ de la mythique Solitaire du Figaro à bord de MonAtoutEnergie.fr. Celui qui est aussi le directeur technique de l'écurie Be Racing dirigée par Louis Burton et Servane Escoffier a hâte de se lancer à l'assaut de cette course mythique.

L'ingénieur de formation, qui a rejoint Be Bacing en 2015, est évidemment un passionné de son sport. Il a fait tous ses stages et ses expériences professionnelles dans le milieu, avant d'intégrer l'écurie, qui lui a permis de participer à une Jacques Vabre en Class 40 et à une Route du Rhum en 2018. Il a signé avec son sponsor MonAtoutEnergie jusqu'en 2023 il y a deux ans.

C'est la course mythique, l'objectif de l'année - Arthur Hubert

Une préparation affinée pour cette 53e édition

Vingt-deuxième au classement l'an dernier, Arthur Hubert a bossé d'arrache-pied pour se préparer à cette 53e édition de la Solitaire du Figaro : "Avec ma participation l'an dernier, j'ai déjà une expérience de course au large, j'ai pu voir ce qu'il me manquait et ce qu'il fallait travailler pour faire un meilleur résultat."

Et pour cela, le skipper a rejoint le centre d'entraînement de Lorient Grand Large, ou il a pu travailler sur plusieurs aspects de sa navigation avec un dizaine d'autre marins : "Ca permet de comparer les vitesses, de voir les choix techniques des uns et des autres, de voir leur façon de préparer les bateaux, leur façon de préparer les courses. On a un météorologue, on a un coach, et le fait d'être en groupe permet d'échanger vachement. La Solitaire met le corps à rude épreuve, donc je travaille aussi sur le physique, avec pas mal de sport dans l'année et sur de la préparation mentale aussi."

Objectif top 15 pour Arthur Hubert

Pour cette Solitaire, le juge de paix annuel pour la classe Figaro, le malouin espère prouver que sa navigation a progressé en un an : "On dit souvent que la deuxième Solitaire peut être plus compliquée que la première, parce qu'on connaît les pièges et on prend moins de risques. Il n'y a pas vraiment d'objectif de résultat, mais j'aimerais bien rentrer dans le top 15. Mais c'est une course par étapes et au chrono, donc les places ne veulent pas dire grand chose... Il faut surtout ne pas avoir beaucoup d'écart avec les leaders, c'est un peu comme sur le Tour de France à vélo, on peut tout perdre sur une étape. Si on en fait deux bonnes et qu'on en rate une, ça peut être catastrophique au classement. Il faut être régulier, être dans le bon groupe, ce sont des étapes de cinq, six jours avec une variable météo importante."

Départ de cette 53e édition de la Solitaire du figaro depuis Saint-Nazaire à 15h20 ce dimanche 21 août.