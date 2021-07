Voile : Le maxi-trimaran de François Gabart mis à l'eau

Le navigateur François Gabart a mis à l'eau son maxi-trimaran "SVR Lazartique", ce jeudi à Concarneau. Un colosse de 32 mètres de long, 23 mètres de large et de 15 tonnes, taillé pour l'ambition de François Gabart, détenteur du record du monde en solitaire. "C'est beaucoup d'émotions, on en est fier, plus on va vite plus on a besoin de cet aérodynamisme. C'est la philosophie de ce bateau, essayer d'être plus performant." Avec ce trimaran de la classe Ultim, François Gabart, espère remporter le trophée Jules Verne.

Un concentré de technologie Made in Bretagne

Il aura fallu 4 ans de conception et de construction dans les chantiers de MerConcept à Concarneau, pour aboutir à ce concentré de technologie. Plus de 450 entreprises ont participé à cette construction, dont CDK Technologies à Lorient et Forêt-Fouesnant. C'est le groupe de cosmétique Kresk, porté par l'entrepreneur breton Didier Tabary, qui a financé ce chantier titanesque. Après des tests statiques sur le bateau, François Gabart commencera à naviguer dès la semaine prochaine. Au programme : entraînement avant la transat Jacques Vabre prévue le 7 novembre.