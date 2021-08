Voile : le maxi trimaran De Rothschild, vainqueur de la Rolex Fastnet quitte Cherbourg

Le maxi trimaran Edmond De Rothschild a quitté le port Chantereyne de Cherbourg ce mardi 10 août vers 14H30 sous le regard impressionné du public. L'équipage de Franck Cammas et Charles Caudrelier sont les vainqueurs de cette édition 2021 inédite avec l'arrivée à Cherbourg.

L'équipage Edmond De Rothschild est monté sur la scène installée sur la plage verte ce mardi à 11H pour recevoir sa récompense après sa victoire hier dans la Rolex Fastnet. Le nouveau temps de référence sur ce parcours inédit de 695 miles : 1 jour, 9 heures, 15 minutes et 54 secondes. Une centaine de personnes a acclamé les 6 hommes sont Franck Cammas et Charles Caudrelier. Au micro les deux hommes se sont dit très agréablement surpris de l'ambiance et de l'accueil à Cherbourg, très différent de Plymouth en Angleterre où les bateaux n'ont pas de place.

L'équipage est reparti avec un trophée et une montre Rolex...pour 6 ! Charles Caudrelier a alors fait remarquer "qu'elle était faite pour son poignet" et "qu'il faudrait revenir et gagner 5 fois pour que tout le monde en ait une".

L'équipage récompensé ce mardi 9 août © Radio France - Laurette Puaud

Les deux hommes sont repartis pour quelques jours en mer afin de se qualifier pour la transat Jacques Vabre dont le départ sera donné le 7 novembre du Havre.

La digue de Querqueville n’est pas accessible au public pendant la Rolex Fastnet Race, soit jusqu’au dimanche 15 août. Il est rappelé que tout contrevenant peut-être verbalisé par la gendarmerie maritime (amende de 90€).