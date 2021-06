Voile : le Nantais Damien Seguin avec le Vendéen Benjamin Dutreux pour la Transat Jacques Vabre

C'est un duo nanto-vendéen inédit qui s'apprête à participer à la Transat Jacques Vabre. Après avoir bouclé le Vendée globe chacun de leur côté, Damien Seguin et Benjamin Dutreux traverseront l'Atlantique ensemble cet automne.

Après avoir bouclé le tour du monde à la voile et en solitaire en ce début d'année, le Nantais Damien Seguin, septième du Vendée globe, et le Vendéen Benjamin Dutreux, neuvième de la course, annoncent qu'ils participeront ensemble à la Transat Jacques Vabre cet automne.

Ils ont fait connaissance pendant le Vendée globe

Les deux skippers se connaissaient à peine avant le départ du Vendée globe mais ils ont fait connaissance pendant la course puisqu'ils ont été au coude à coude pendant une bonne partie de cette édition 2020-2021. Et, donc, à partir du 7 novembre, c'est ensemble qu'ils vont traverser l'Atlantique.

La der sur un Imoca à dérives

Ils seront à bord du bateau de Damien Seguin. Ce sera la dernière fois qu'ils courront sur un Imoca à dérive puisque, pour le prochain Vendée globe, ils auront tous les deux des Imoca à foils. Leur objectif, ce sera de terminer premiers des bateaux à dérives.