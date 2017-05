Voile : le Nantais Pierre Leboucher au départ de la Solitaire du Figaro

Vice champion du monde de 470 (dériveur) en 2012 et 2013, le Nantais Pierre Leboucher se lance dans le grand bain du circuit Figaro. Il participe à partir de ce dimanche à la 48e édition de la Solitaire dont le départ sera donné de Bordeaux. A 37 ans, c'est un nouveau challenge pour lui.

Pendant dix ans, Pierre Leboucher a trusté les podiums en 470 (dériveur). Vice champion du monde en 2012 et 2013, il ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de sa vie. Le Nantais participe pour la première fois à la Solitaire du Figaro dont le départ sera donné ce dimanche de Bordeaux. "J'avais fait le tour en 470. J'ai donc décidé de me lancer dans la course au large"glisse le skipper d'Ardian. A 37 ans, Pierre Leboucher avait besoin d'un nouveau challenge. "C'est un autre sport. Ca fait six mois que je navigue sur un Figaro. Je suis en phase d'apprentissage. Des régates de vingt minutes ou d'une heure, je connais. Là, je pars dans l'inconnu avec des courses de trois ou quatre jours" précise l'ancien membre de l'équipe de France de 470.

Bizuth, Pierre Leboucher n'a pas vraiment d'objectif. "Je ne vais pas prendre trop de risques. Et je vais surtout faire attention à ne pas m'échouer en sortant de la Gironde" plaisante le Nantais. Longue de 972 kilomètres, la première étape de la Solitaire du Figaro relie Pauillac à Gijon en Espagne.