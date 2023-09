Voile : le port de Piriac-sur-Mer accueille la Solitaire du Figaro pour la première fois

La Solitaire du Figaro arrive ce jeudi 14 septembre 2023 au port de Piriac-sur-Mer. Une première pour cette course de voile, 54 ans après sa création. Partie de Caen il y a plus de deux semaines, le 27 août, passée par Kinsale en Irlande

et la baie de Morlaix, en Bretagne.

Le port aménagé pour l'occasion

Clap de fin en Loire-Atlantique, donc, pour la trentaine de concurrents. On suit notamment Benoît Tuduri et Pierre Daniellot du Team Vendée formation, et la bauloise Julie Simon. Pour le maitre du port de Piriac, Christophe Guéna, il a fallu s'organiser : "On a fait un dragage dans le port de plaisance. En termes d'organisation, on a dû aménager le port pour pouvoir accueillir les 30 skippers toujours en course, en démontant quelques pontons et en déplaçant quelques bateaux. Les plaisanciers qui ont dû bouger nous ont aidé, et on a aussi dû libérer le parking. On est pressés d'accueillir les skippers dans le port pour les amarrer et on espère que ce sera une belle fête pour tout le monde."

Le village de la course est installé à Piriac depuis ce mercredi 13 septembre et jusqu'à dimanche 17 septembre.