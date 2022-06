Voile: Le retour au port des skippers de la Vendée Arctique

Après une semaine de course au large éprouvante et une course raccourcie en raison de la météo au large de l'Islande, les marins de la Vendée Arctique commencent à revenir aux Sables d'Olonne. Le sablais Manu Cousin sur Groupe Sétin a remonté le chenal ce mardi matin.

D'autres arrivées vont s'enchaîner dans la nuit de mercredi à jeudi comme Charlie Dalin sur Apivia déclaré vainqueur, Jérémie Beyou 2e sur Charal, et un autre sablais, Arnaud Boissières. Lui aussi a dû abandonner sur son bateau La Mie Caline.

Le village de la course et ses animations reste ouvert chaque jour de 16h à 20h au ponton du Vendée Globe. Le ponton est même ouvert au public pour les arrivées.