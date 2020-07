Voile : le skipper girondin Arnaud Boissières a pris le départ de la Vendée-Arctique-Les Sables-d’Olonne

La Vendée-Arctique-Les Sables-d’Olonne est une course inédite qui va mener les skippers vers l'Islande et les Açores. Pour les navigateurs, dont l'Arcachonnais Arnaud Boissières, c'est une opportunité pour préparer le Vendée Globe 2020.

Quelques jours après le déconfinement, le skipper girondin Arnaud Boissières confiait sa joie de retrouver la mer après deux mois sur la terre ferme. Tourné vers le Vendée Globe 2020, qui s'élancera le 8 novembre prochain, le navigateur a dû revoir son calendrier de préparation. Des courses ont été annulées en raison de la situation sanitaire.

La Vendée-Arctique-Les Sables-d'Olonne, toute nouvelle course en solitaire, a été créée pour répondre à ces circonstances inédites : elle a été mise en place pour permettre à ceux qui ne se sont pas encore qualifiés pour le Vendée Globe de le faire. Pour Arnaud Boissières, qui a déjà son ticket, cette course entre Les Sables-d'Olonne, l'Islande et les Açores est un test séduisant et exigeant, de près de 6.500 kilomètres.

Arnaud Boissières sur son IMOCA - Christophe Favreau / La Mie Câline - Artisans Artipôle

Le départ de cette nouvelle course a été donné ce samedi 4 juillet, dans des conditions qualifiées de "sportives" par l'équipe d'Arnaud Boissières. Avec son IMOCA La Mie Câline - Artisans Artipôle, le skipper s'est élancé "dans le bon paquet."

Suivez l'évolution de la course en direct ici