Voile : le skipper Jerémie Bayou et Charal prolongent leur partenariat

Le skipper Jérémie Beyou et Charal annoncent la prolongation de leur partenariat jusqu'en 2026. Et la construction d'un nouvel imoca, Charal II.

Cela fait déjà quatre ans que le skipper Jerémie Beyou fait confiance à Charal, ils renouvellent d'ailleurs leur partenariat pour les cinq prochaines années. "On travaille ensemble dans la continuité de la campagne précédente. On prend de l'avance et ça nous permet de recruter déjà les techniciens et les ingénieurs. Je suis serein, on sait où on va et on se retrousse les manches dès aujourd'hui pour être compétitif en 2024", détaille le skipper. Car c'est cette année-là qu'aura lieu la prochaine édition du Vendée Globe. Jérémie Beyou vise tout doucement le podium.

Un nouvel Imoca pour remporter le Vendée

Pour la prochaine édition du Vendée Globe, Jérémie Beyou et Charal ont annoncé la construction d'un tout nouvel Imoca, estimé à 5 millions d'euros. Ce nouveau bateau de course est dessiné par l'architecte Sam Manuard et sera construit par CDK à Lorient. "Il faut se projeter en 2024-2025, Charal I aura 7 ans, alors on prend les devants avec la mise à l'eau d'un nouveau bateau, Charal II, plus performant", précise Jérémie Beyou.