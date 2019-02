Voile – Le skipper Louis Duc lancé dans une course aux sponsors pour financer sa saison

Louis Duc a perdu à la fin de l’année 2018 Carac, son principal soutien financier ces cinq dernières années. Le skipper doit donc se retrousser les manches pour financer sa saison 2019. Il a pour l’instant rassemblé 100.000 euros. Dans l’idéal, Louis Duc doit trouver 200.000 euros supplémentaires pour financer l’intégralité de sa saison en Class40. Il lui faut au moins 100.000 euros de plus pour prendre le départ de la Transat Jacques-Vabres en fin d’année.

L’investissement demandé est important, mais très rentable insiste Louis Duc.

« Sur un projet Class40, lorsqu’on investit 1 euro, c’est un retour de 3 euros. Sur un Vendée Globe, où les budgets sont beaucoup plus importants, on dit que pour 1 euro, c’est 10 euros de retour sur investissement »

Louis Duc multiplie en ce moment les prises de contacts pour trouver au plus vite un nouveau partenaire. Et le temps presse.

« On a déjà le bateau et l’équipe. Si le budget est trouvé, ça veut dire qu’on peut remettre toute l’équipe en route très rapidement. On se bagarre pour trouver un financement, mais on se dit que si toutes les pistes qu’on a lancé ne fonctionnent pas d’ici un mois et demi, on risque de remettre le bateau en location »