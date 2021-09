Voile : le skipper nantais Armel Tripon veut construire un nouvel Imoca en matériaux recyclés

Quelques mois à peine après avoir bouclé son tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance en 84 jours, le skipper nantais Armel Tripon se lance un nouveau défi. Le onzième du dernier Vendée Globe a annoncé, ce jeudi, avoir conclu un partenariat avec le technocentre Airbus de Nantes pour concevoir un nouvel Imoca "à partir de fibres de carbone déclassées et de chutes de pièces composites". S'il arrive à dénicher les financements nécessaires à la réalisation de ce projet, le vainqueur de la Route du Rhum en 2018 démarrera la construction de son bateau au printemps prochain avec l'ambition de le voir prendre le départ de la Transat Jacques Vabre 2023.

Un bateau conçu grâce à des matériaux recyclés

"Le premier aspect est environnemental, confie Armel Tripon. La compétition, c'est chouette, faire le tour du globe l'est également mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de construire de manière plus vertueuse et être plus conscient de notre empreinte carbone". Cette réflexion faite, le Nantais a commencé à échanger avec plusieurs acteurs avant de conclure un partenariat avec le groupe Airbus dans le but de pouvoir réutiliser le carbone, également présent dans les avions. "Les déchets des uns peuvent faire la richesse des autres", poursuit le sportif de 46 ans qui va donc se servir d'environ deux tonnes de fibre de carbone en fin de vie, ensuite revalorisées, pour concevoir son second Imoca.

Ce projet qui s'articule autour du développement durable devrait voir le jour d'ici le printemps 2023, à condition qu'Armel Tripon réussisse à trouver les finances nécessaires à la construction de cette Formule 1 des mers. Pour parvenir à ses fins, le Nantais a donc décidé, comme il l'avait fait lors de la construction de son précédent bateau de compétition, de faire "appel aux entreprises qui pourraient donner leur nom à ce futur voilier innovant en prenant le "naming" de l'Imoca jusqu’au Vendée Globe 2024".