Voile : le skipper nantais Armel Tripon sur le podium de la Transat Jacques-Vabre en Multi50

Le skipper nantais Armel Tripon et son coéquipier Vincent Barnaud sont arrivés au Brésil. Engagés en Multi50, ils se sont classés troisièmes de la Transat Jacques-Vabre. Partis du Havre, les deux navigateurs de Réauté Chocolat ont mis onze jours et pratiquement vingt heures pou rallier le port à Salvador de Bahia. Ils terminent avec un jour de retard sur l'équipage vainqueur Roucayrol/Pella. C'est la première fois qu'Armel Tripon disputait une course sur un Multi50.

Ça y est, ils l'ont fait ! @ArmelTripon et Vincent Barnaud ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre à 9h 19 min et 26s HF en 3è position

Je suis extrêmement fatigué. Je n'ai pas dormi lors de la dernière nuit de course. Il y a eu beaucoup de stress et de tension à bord du bateau. Nous avons franchi la ligne au petit matin. C'était magique avec les premières lueurs. Sur onze jours de course, nous avons essuyé huit jours d'embruns et de vagues. Le bateau n'est pas protégé. Nous avons été trempés du matin au soir" Armel Tripon

Le skipper nantais Armel Tripon sera au départ de la route du Rhum en novembre 2018. Départ de Saint Malo. Direction la Guadeloupe.