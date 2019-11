Voile : le Sodebo de Thomas Coville abandonne sur la Brest Atlantiques

Abandon dans la Brest Atlantiques : Sodebo jette l'éponge. Le Sodebo Ultim 3 de Thomas Coville et Jean Luc Nélias avait percuté un objet flottant non identifié lundi 18 novembre 2019. Le Safran tribord était cassé.

Brest, France

Thomas Coville et Jean-Luc Nélias, en accord avec Sodebo, ont pris la décision d’abandonner, dans la course Brest Atlantiques. Les deux skippers expliquent un choix lié à leur sécurité et à l’intégrité du bateau. Le Sodebo Ultim 3 avait percuté un objet flottant non identifié, au niveau du safran tribord, dans la nuit du dimanche 17 au lundi 18 novembre 2019, au milieu de l'Atlantique Sud.

C'est ce qui a compromis la suite de leur course, les obligeant à s’arrêter ce jeudi 21 novembre à Cape Town pour des réparations. Ils prendront la direction de la France dans quelques jours en équipage de manière à ramener le bateau en toute sécurité.

C’est une grande frustration de devoir abandonner - Thomas Coville

"C’était une course à forts rebondissements, mais elle a mérité d’être une grande course", témoigne Thomas Coville. "C’est une grande frustration de devoir abandonner. Nous allons ramener le bateau en équipage pour des raisons de sécurité et pour que le programme continue. On est en train de construire quelque chose de grand avec ces bateaux et ce n’est que le début."